Eksperter: – Israel har ingen planer for sluttspillet i Gaza

Med kodenavnet «Operasjon Jernsverd» gir Israel tydelig indikasjon på hva slags militær operasjon de skal gjennomføre i Gaza. Åtte embetspersoner i regionen og i vestlige land som nyhetsbyrået Reuters har intervjuet anonymt, hevder det blir en operasjon ulikt alt annet Israel har bedrevet i Gaza tidligere.

Hamas' massive og uventede angrep på det sørlige Israel 7. oktober krevde drøyt 1400 menneskeliv – hvorav de fleste var sivile.

Siden har Israel kalt opp 360.000 reservesoldater og bombardert Gaza kontinuerlig. Den umiddelbare strategien ser ifølge Reuters' kilder ut til å være å ødelegge Gazas infrastruktur, uansett om det koster mange sivile livet. Deretter skal man forsøke å presse sivilbefolkningen mot grensa til Egypt i sør, og gå etter Hamas i Gaza by ved å sprenge nettverket av underjordiske tunneler som gruppa har bygd.

«Exit strategy»

Israelske myndighetspersoner har imidlertid uttalt at de ikke har en klar idé om hvordan en framtid etter krigen vil se ut. I Det hvite hus skal bekymringen være at Israel kan ha en effektiv plan for å påføre Hamas varige tap, men til gjengjeld mangler de en tilbaketrekningsstrategi.

Uttrykket «exit strategy» ble smertelig velkjent blant amerikanerne på 2000-tallet etter invasjonen av Irak. Selv om daværende president George W. Bush erklærte seier allerede seks uker etter invasjonen våren 2003, var det først åtte år senere at USA trakk sine soldater ut av Irak. Krigen i Afghanistan, som ble lansert umiddelbart etter 11. september-terrorangrepene i 2001, varte helt fram til 2021

USAs nåværende president, Joe Biden, kom med hentydninger til dette på en pressekonferanse i Israel onsdag, da han sa at palestinere flest ikke er Hamas-medlemmer.

– Jeg vil advare dere som føler på det raseriet (over Hamas' angrep), mot å bli oppslukt av det. Etter 11. september var vi rasende i USA. Mens vi forsøkte å få rettferdighet og fikk det, gjorde vi også tabber, sa Biden.

– Ingen plan for dagen derpå

USAs utenriksminister Antony Blinken og forsvarsminister Lloyd Austin har vært i Israel for å snakke om behovet for en plan for Gaza etter den pågående krigen. Også i de arabiske landene er man bekymret over at Israel ikke synes å ha klare planer for framtida til Gazas 2,3 millioner innbyggere etter en bakkeinvasjon.

– Israel har ingen plan for sluttspillet i Gaza. Strategien er å slippe tusenvis av bomber, ødelegge alt og deretter gå inn, men hva så? De har ingen plan for dagen derpå, sier en sikkerhetskilde i regionen.

Palestinske myndigheter har anslått at flere tusen sivile, mange av dem barn, er drept allerede før en bakkeinvasjon har begynt. Det er flere enn antallet drepte i noen tidligere konflikt mellom Hamas og Israel.

Midtøsten-eksperten Aaron David Miller ved Carnegie Endowment for International Peace sier Biden har hatt anledning gjennom onsdagens besøk til å presse Israels statsminister Benjamin Netanyahu til å tenke gjennom mer langsiktige planer, i tillegg til oppfordringer om forholdsmessig maktbruk.

Minner om Vietcong

Hittil har offisielle israelske uttalelser, også fra Netanyahu, holdt seg til løfter om at de skal utslette Hamas. Det israelske sikkerhetsrådets direktør Tzachi Hanegbi hadde kun følgende å si om etterspillet tirsdag:

– Vi jobber selvfølgelig med dette og tenker på det, og det innebærer vurderinger der også sikkerhetsrådet er med, sammen med militæret og andre. Vi vet ikke sikkert hvordan det blir.

Israels mål om å utslette Hamas kan også være lettere sagt enn gjort. Militæranalytikere har advart om at Gaza by er et spesielt vanskelig stridsterreng for israelske soldater og stridsvogner. Særlig er det de underjordiske tunnelene som bør bekymre det israelske militæret.

– Det får Vietcongs tunneler under Vietnamkrigen til å se ut som et lekeland, sier en kilde Reuters har snakket med.

Under Vietnamkrigen hadde amerikanske styrker store vanskeligheter med geriljastyrken Vietcong, som blant annet opererte i tunneler og kunne dukke opp ut av intet for å slåss.

Klippe gresset

– Dette er verdens verste stridsmiljø. Det er derfor Hamas har valgt oppgjøret med den israelske militære overmakten nettopp her, har professor Tormod Heier ved Forsvarets høgskole sagt til NTB tidligere.

Tunnelene kan være minelagt, og i tillegg ligger store deler av Gaza by i ruiner, som er en fordel for forsvarerne.

Hamas' militære fløy, Al-Qassam-brigadene, skal allerede ha mobilisert for en invasjon og satt opp en rekke hindringer. Miner for å sprenge israelske stridsvogner og veibomber for å lure israelerne i bakhold ligger strødd rundt omkring i Gaza.

Tidligere har Israel utkjempet tre konflikter med Hamas siden gruppa overtok makten i Gaza i 2006: én i 2008-09, én i 2012 og én i 2014. Dødstallet i dagens krig har allerede passert dødstallet fra de tre tidligere krigene med god margin: Rundt 4000 palestinere og færre enn 100 israelere ble drept i de tre tidligere konfliktene til sammen.

Det ble gjennomført begrensede bakkeoperasjoner under to av disse konfliktene, men Israels mål var alltid «å klippe gresset» – ikke å utslette Hamas.

– Blir verre

En amerikansk kilde forteller Reuters at de ser på det som et mer sannsynlig scenario at Israel dreper eller tar til fange så mange Hamas-medlemmer som mulig, sprenger tunneler og rakettfabrikker, men deretter ser etter muligheter til å trekke seg ut når israelske tap begynner å stige.

Det gjør heller ingenting for å minke frykten i regionen for en utvidelse av krigen til å omfatte Hizbollah-krigere fra Libanon og ikke minst Iran. Arabiske ledere er ikke vennlig innstilt til Hamas, men er også klar over at befolkningen i landene deres er rasende over de sivile tapene i Gaza. De synes heller ingenting om tanken på at millioner av palestinere skal flykte fra Gaza og slutte seg til de millioner som allerede lever som flyktninger i nabolandene.

Og en utvidet krig i Midtøsten, mellom Israel og Iran med allierte, er det verst tenkelige utfallet.

– Hva enn du mener er verste mulige scenario, så blir det verre enn det, sier en Reuters-kilde i regionen om tanken.