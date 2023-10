Travis King siktet for desertering til Nord-Korea

Hæren har siktet King på åtte punkter etter landets militærrett, melder Reuters.

I juli løp han over grensa til Nord-Korea under en privat utflukt mens han var stasjonert på den amerikanske basen Camp Humphreys i Sør-Korea. Der ble han værende i to måneder før myndighetene fikk avtalt en utlevering.

Nå er han siktet for desertering, samt blant annet for overfall av medsoldater.

I en uttalelse ber Kings mor, Claudine Gates, om at militæret ser i nåde til sønnen. Hun sier 23-åringen utviklet blant annet alkoholproblemer i utenlandstjenesten og sier hæren har lovet henne å granske forholdene på Camp Humphreys.