Biden: Kan ikke la terrorister som Hamas og tyranner som Putin vinne

I den TV-sendte talen natt til fredag norsk tid sa USAs president at det er avgjørende for USAs sikkerhet at både Ukraina og Israel vinner sine kriger. Han frykter at konflikt og kaos sprer seg både i Midtøsten og resten av verden dersom Putin og Hamas ikke stoppes.

– De representerer ulike typer trusler, men de har en ting til felles: De vil begge komplett tilintetgjøre et demokratisk naboland, sa Biden.

Som varslet vil Biden nå be Kongressen om et hastevedtak om en hjelpepakke med våpen og annen bistand. Den ventes å være på rundt 105 milliarder dollar for 2024. Nyhetsbyråene AP og Reuters siterer kilder på at pakken inkluderer 60 milliarder dollar til Ukraina og 14 milliarder dollar til Israel.

– Dette er en smart investering som kommer til å betale seg for USAs sikkerhet i generasjoner, sa Biden.