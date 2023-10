Rakettangrep mot amerikansk militærbase i Bagdad

Politiet opplyste sent torsdag at minst to Katjusha-raketter landet nær en bygning som huser amerikanske styrker, melder Reuters.

Det er foreløpig ikke meldt om noen har kommet til skade i hendelsen.

Torsdag kveld ble også militærbasen i Ain al-Asad i Anbar-provinsen vest i Irak utsatt for et rakett- og droneangrep. På denne basen befinner det seg blant annet norske styrker. Forsvarets operative hovedkvarter opplyste til NTB at en rakett landet omtrent ni kilometer fra basen.