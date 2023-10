Juntaen i Niger sier presidenten forsøkte å rømme

Bazoum har vært i juntaens varetekt etter at de gjennomførte et statskupp i landet i slutten av juli.

– Ved tretiden på morgenen forsøkte den avsatte presidenten og hans familie, samt to kokker og to sikkerhetsansatte, å flykte fra sin interneringsplass, uttalte regimets talsperson Amadou Abdramane på statlig TV sent torsdag.

I september forlot Frankrikes ambassadør landet etter å ha blitt beordret til å forlate Niger av kuppmakerne en måned tidligere. Innen året skal alle Frankrikes rundt 1400 soldater i landet være trukket ut.