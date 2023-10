CNN: Usikkert om nødhjelpen får komme inn til Gaza fredag

– Jeg hadde ikke veddet penger på at de trailerne kommer seg gjennom i morgen, sa den ikke-navngitte kilden til kanalen sent torsdag.

Kilden, som har kjennskap til diskusjonene mellom Egypt og USA, viser til nødvendig veiarbeid i buffersonen på egyptisk side. I tillegg er det andre detaljer som må løses for å forsikre at denne forsendelsen ikke blir et enkelttilfelle.

– Disse menneskene har ventet på mat, medisiner og vann. Hvis det da kommer inn 20 lastebiler, men folk hører at vi ikke vet når det kommer flere, kan det skape farligheter. Hvis jeg befant meg i den situasjonen og trodde det ikke ville komme flere lastebiler, ville jeg gjort alt jeg maktet for å få tak i det som var i lasten, sier kilden.