Israel har angrepet Gazastripen etter at Hamas gikk til angrep på Israel for snart to uker siden. Minst 1400 ble drept i Israel, mange av dem sivile. I tillegg ble 203 mennesker bortført til Gazastripen, ifølge Israels hær.

Israel har i tillegg oppgitt at 1500 Hamas-krigere ble drept i kampene som oppsto inne i Israel.