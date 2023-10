Julian Assange får Ossietzkyprisen

Prisen deles ut for fremragende innsats for ytringsfriheten.

Assange kjemper fortsatt for å slippe å bli utlevert til USA, der han er anklaget for spionasje etter at Wikileaks offentliggjorde en rekke graderte dokumenter.

– Retten til informasjon er en forutsetning for demokratiet. Å drive undersøkende journalistikk er å systematisk avdekke kritikkverdige samfunnsforhold og maktmisbruk. Det er nettopp dette Julian Assange gjorde ved å publisere avsløringer av alvorlige krigsforbrytelser, sier Ann-Magrit Austenå, styreleder i Norsk Pen.

Austenå trekker likheter mellom Assange og Carl von Ossietzky, som ble fengslet og satt i en tysk konsentrasjonsleir i 1933 etter avsløringer om tysk opprusting.

– Det vil skape en farlig presedens og bidra til nedkjøling av den offentlige debatten dersom kritisk journalistikk og varsling blir straffet som alvorlig kriminalitet og landsforræderi, sier Austenå.