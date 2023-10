Mahsa Amini tildeles EUs menneskerettspris

EU-parlamentet kunngjorde torsdag at prisen går til Amini og bevegelsen «Kvinne, liv, frihet» som oppsto etter hennes død.

– Det brutale drapet på 22 år gamle Jina Mahsa Amini ble et vendepunkt. Det har utløst en kvinneldet bevegelse som skaper historie, sier parlamentsleder Roberta Metsola om den unge kurdisk-iranske kvinnen. Metsola sier bevegelsens slagord er «et kamprop for alle dem som kjemper for likeverd, for verdighet og for frihet i Iran».