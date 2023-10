Russisk-amerikansk journalist pågrepet i russisk by

Alsu Kurmasheva jobber for nettavisen Tatar-Bashkir, som får økonomisk støtte av den amerikanske Kongressen og er en del av Radio Free Europe.

Onsdag ble hun pågrepet i Kazan i den russiske delrepublikken Tatarstan mens hun ventet på å få tilbake både sitt amerikanske og sitt russiske pass, ifølge Radio Free Europ e.

Begge passene ble beslaglagt på flyplassen i Kazan 2. juni. Kurmasheva, som er bosatt i Praha, var da på vei ut av Russland, men har ikke kunnet forlate landet siden da.

Krever løslatelse

Lederen for organisasjonen Committee to Protect Journalists (CPJ), Jeffrey Gedmin, ber om at hun løslates umiddelbart.

– Alsu er en høyt respektert kollega, en hengiven kone og en dedikert tobarnsmor, sier han i en uttalelse torsdag.

Hun er den andre amerikanske journalisten som blir pågrepet og varetektsfengslet i Russland i år. I mars ble Wall Street Journal-journalisten Evan Gershkovich pågrepet. Han anklages for spionasje.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Ført bort av fire menn

Det russiske nyhetsbyrået Tatar-Inform har publisert en video som viser hvordan Kurmasheva blir ført inn i et kontorbygg i følge med fire menn, hvorav to holder henne i armene og har på seg finlandshetter.

Journalisten anklages ifølge Tatar-Inform for å ha samlet inn militær informasjon om russiske aktiviteter for å gi informasjonen videre til utenlandske kilder. Hun skal blant annet ha mottatt informasjon om universitetslærere som er blitt innkalt av den russiske hæren.

Beskyldningene går også ut på at hun har bidratt til at utenlandske myndigheter har fått «alternativt analytisk stoff» som ledd i «informasjonskampanjer som har som mål å sverte Russland».