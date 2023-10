Russland: 27 tonn nødhjelp til Gazastripen

Ifølge det russiske krisedepartementet er et fly med nødhjelp på vei til El-Arish i Egypt.

– Den russiske humanitære hjelpen skal overleveres til egyptiske Røde Halvmåne for så å bli sendt til Gazastripen, skriver departementet torsdag morgen.

Egypt meldte onsdag at landet er villig til å åpne grenseovergangen Rafah slik at nødhjelp kan bli brakt inn til Gazastripen, men kun 20 lastebiler skal slippe inn. Torsdag morgen var det ennå ingen tegn til at grensen var åpnet.