Israel angriper mål i Libanon natt til torsdag

Missiler ble avfyrt mot landsbyen Kafr Shuba og området nær Odaisseh, melder Al Mayadeen TV ifølge Reuters. Det er ikke opplyst om noen er skadd i angrepet.

Den israelske hæren (IDF) har bekreftet at de har angrepet Hizbollah-mål i området, uten å gi ytterligere detaljer.

Hizbollah opplyste sent onsdag at 13 av deres medlemmer er drept i kamp de siste dagene. De stadige kamphandlingene ved grensa mellom Israel og Libanon har medvirket til at USA nå fraråder alle reiser til Libanon.