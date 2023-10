Paret, en britisk og en sørafrikansk statsborger, ble drept sammen med den ugandiske guiden i nærheten av nasjonalparken Queen Elizabeth.

Landets myndigheter anklager den islamistiske opprørsgruppen Allierte demokratiske styrker (ADF), som har sverget troskap til den ytterliggående jihadistgruppa IS, for å stå bak angrepet. IS har tatt på seg ansvaret i sine kanaler.

– Det var en feig handling fra terrorister som angrep uskyldige sivile, og tragisk for ekteparet som var nygifte og i Uganda på bryllupsreise, skriver Museveni på X.

– Disse terroristene vil selvfølgelig bøte med sine stakkarslige liv, legger han til.

ADF opererer både i Kongo og Uganda. Gruppen skal ha stått bak en rekke angrep på sivile i senere år. I 2021 startet de to nabolandene en felles offensiv mot ADF, men dette har ikke fått slutt på gruppens angrep.