15-åring varetektsfengslet for drapsforsøk i Sverige

Gutten er siktet for å ha skutt mot en mann i 20-årene i et boligfelt i Karlskrona sørøst i Sverige lørdag kveld. Mannen ble truffet i et bein, men ble ikke alvorlig skadd.

15-åringen ble pågrepet dagen etter, skriver SVT Blekinge. Han nekter straffskyld.

– Vi motsetter oss fengslingen og kommer til å anke den, sier guttens forsvarer Nils Fagrenius.

Det er ikke kjent om skytingen kan knyttes til den siste voldsbølgen i Sverige.