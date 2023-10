WHO-topp: – Stans angrep mot helseinstitusjoner

– Som et minimum ber vi om at disse angrepene tar slutt. Nummer to er å beskytte sivile og barn, og nummer tre er å få inn humanitær tilgang fra Rafah til Gaza, ettersom alle forsyningene våre allerede er der, men det er ingen åpen grense ennå, sier Kluge i et intervju med nyhetsbyrået AFP.

Uttalelsen kommer etter at minst 200 mennesker ble drept da et sykehus sentralt på Gazastripen ble rammet i et rakettangrep. Israel og Hamas beskylder hverandre for å stå bak angrepet.

Kluge sier WHO er «svært, svært bekymret» for situasjonen. Han ber om «en fremforhandlet fred som sikrer retten til helse for alle».

– Vårt motto er «Helse for alle», både for det israelske folket og for det palestinske folket, sier helsetoppen.