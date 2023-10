Greta Thunberg siktet i London

Britisk politi opplyser onsdag at den svenske aktivisten er siktet, sammen med 25 andre. Hun må møte i retten i London 15. november.

Tirsdag ble Thunberg ført bort etter å ha holdt appell under en protest mot et møte for olje- og gasselskaper i den britiske hovedstaden.

Tidligere i år er hun bortvist eller oppbrakt av politiet i forbindelse med protester i Norge, Sverige og Tyskland.

Etter å ha nektet å følge politiets pålegg om å fjerne seg fra en oljeterminal under en demonstrasjon i Malmö i juni, ble hun dømt til å betale 2500 kroner i dagbøter. Påtalejuristen advarte da mot en mulig fengselsstraff dersom lovbruddet gjentok seg.