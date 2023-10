Flyplassene i Lille, Lyon, Nantes, Nice, Toulouse, Beauvais nær Paris er evakuert for at myndighetene kan «fjerne all tvil» om at trusselen er ekte, ifølge en kilde i politiet. Truslene kom på epost.

De siste dagene har det vært flere bombetrusler mot kjente bygg i landet, uten at det har blitt funnet eksplosiver.

Saken oppdateres