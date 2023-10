Aftonbladet: Prins Daniel tatt i fartskontroll

Prins Daniel (50) ble tidligere i høst tatt i en fartskontroll, melder Aftonbladet.

– Du har kjørt personbil med en hastighet på 87 km/t til tross for at høyeste tillatt hastighet er 80 km/t, heter det i forelegget, ifølge avisen.

Hendelsen skal ha skjedd i midten av august.

Prins Daniel har vært gift med kronprinsesse Victoria siden 2010.

Å kjøre for fort er ikke noe ukjent fenomen for medlemmer av det svenske kongehuset. Kong Carl Gustaf er tidligere tatt en rekke ganger for råkjøring med dyre biler.