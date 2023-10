EU-ledere samstemte: Brussel-terror viser at det trengs hardere lut mot illegale immigranter

– Vi kan ikke se bort fra at en av de avgjørende tingene er at den antatte gjerningsmannen var her som følge av illegal immigrasjon, sa Belgias statsminister Alexander De Croo på en pressekonferanse med Sveriges statsminister Ulf Kristersson og EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen onsdag.

– Europa trenger en mer resolutt og koordinert returpolitikk, slår han fast.

– Europa må stå opp for frihet og demokrati – og samtidig øke sikkerheten, sier Kristersson.

Minnestund

Kristersson kom onsdag til Brussel for å delta i en minnestund på åstedet for mandagens terrorangrep, Sanctelette-plassen like utenfor bykjernen i Brussel.

Der ble to svenske menn i 60- og 70-årsalderen skutt og drept av en angrepsmann mandag kveld, mens en tredje svenske ble såret.

Sammen med Belgias statsminister la Kristersson ned kranser for ofrene. Han la også ned et skjerf og en fotballtrøye i de svenske fargene gult og blått.

– Dette synes å være et terrorangrep mot Sverige, bare fordi de var svensker. Og det er i seg selv en tragedie, sier Kristersson.

Belgisk politi etterforsker nå om angrepet kan kobles til koranbrenningene i Sverige.

Også eksperter mener at angrepet i Brussel er et tydelig signal om at Sverige er blitt et prioritert mål for islamistisk terror.

– Dessverre bruker denne typen hendelser å være en inspirasjonskilde for andre, sier etterretningsanalytiker Jörgen Holmlund til nyhetsbyrået TT.

– Haster med asylpakt

EU-kommisjonens president sier angrepet tydelig viser at det haster med å få EUs nye asylpakt over mållinjen.

EU-landene har i lang tid forhandlet om felles og strengere asylregler.

– Om en person som har fått avslag, ikke vil forlate landet frivillig, må medlemslandene ha mulighet til å tvinge personen til å dra, slår

– Vi må ha en felles politikk. Et avslag i ett land skal gjelde i alle, sier von der Leyen.

Den antatte gjerningsmannen, en 45 år gammel tunisier, ble skutt og drept av belgisk politi tirsdag morgen.

Mannen skal ha søkt asyl i både Norge og Sverige før han kom til Belgia.

Dømt i Sverige

Ifølge SVT ble 45-åringen i 2012 dømt til to år og to måneders fengsel for grov narkotikakriminalitet i Sverige. Etter å ha sonet dommen, ble han utvist.

I 2019 søkte han asyl i Belgia, men fikk avslag året etter. Deretter forsvant han fra radaren til belgiske myndigheter.