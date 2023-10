Palestinsk ambassadør hevder Israel advarte sykehus før angrep

Diplomaten Waleed Siam sier dødstallet trolig kommer til å stige over 500 omkomne.

Israel legger skylda på Islamsk hellig krig, som nekter for at de sto bak. De og Hamas sier det var et israelsk angrep.

Israel hevder å ha bevis for at de ikke sto bak. Onsdag morgen publiserte det israelske militæret en video som de mener viser at israelske våpen ikke sto bak angrepet.