USAs president Joe Biden er onsdag i Israel, dagen etter sykehusangrepet som skal ha tatt livet av flere hundre sivile. Israel sier det var en rakett fra Islamsk hellig krig som var på avveie, mens Gazas grupper sier det var et israelsk angrep.

– Det er virkelig hjerteskjærende å se et slikt massedrap av barn. Vi som har vært mange ganger i Gaza, berøres spesielt kraftig, sier Jan Egeland til NTB.

Les mer om krigen mellom Israel og Hamas her!

Han understreker at han berøres like sterkt av Hamas-angrepet i Israel forrige helg, som utløste eskaleringen.

– Det er bare én konklusjon etter at hundrevis av kvinner og barn blir drept på et sykehus, det er at vi må ha en slutt på galskapen, og den eneste måten vi kan få det på, er en våpenhvile, sier Egeland.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Jan Egeland fra Flyktninghjelpen anslår at 25 prosent av boligmassen i Gaza by er i ruiner. Han kommer med en ny bønn om våpenhvile. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Krigsforbrytelser

– Den bønnen er rettet mot president Biden. Han må presse på for at Israel stopper sitt bombardement, og selvsagt at Hamas og Islamsk hellig krig må stanse sine raketter. Det må også Norge jobbe for ved å legge press på USA, sier Egeland.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Han sier det ikke er unormalt med motstridende meldinger om hvem som står bak angrep som tar livet av mange sivile. Men det som er sikkert, er at titusener av sivile i Gaza er fanget i kryssilden og utsatt for en av historiens mest intensive bombekampanjer.

– Det vi vet, er at både det å vilkårlig angripe mål i et tettbebygget område og det å forsøke å skjule militære blant sivile er krigsforbrytelser, sier Egeland.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Sårede palestinere er blitt brakt til Shifa-sykehuset etter angrepet på Al-Ahli-sykehuset. Foto: Abed Khaled / AP / NTB

Utbombet

Flyktninghjelpen koordinerer nødboligorganisasjonene på Gazastripen. Egeland kommer med et tall som viser hvor intens bombingen av Gaza har vært.

– Vårt estimat er at 25 prosent av boligmassen i Gaza nå er ødelagt eller skadd. Ingen i Norge kan ha et begrep om hvor omfattende angrepene på dette tettbefolkede området er, sier Egeland.

Han kaller Israels evakueringsordre umulig og kaller det en intern tvangsdeportasjon. Nå vil Egeland følge spent med på hva Biden foretar seg i Israel.

– Biden må ha ett punkt på agendaen: Det er våpenhvile. Det må Norge jobbe for også, sier Egeland.