FN-sjefen forferdet over sykehusangrepet i Gaza

Guterres sier han fordømmer angrepet på det sterkeste. Gazas myndigheter sier det var et israelsk angrep, mens Israel har sagt de tror det var en rakett skutt opp av Islamsk hellig krig som slo ned feil sted.

– Jeg er forferdet over drapet på hundrevis av sivile palestinere i et angrep på et sykehus i Gaza, som jeg fordømmer sterkt, skriver Guterres på X.

Han legger til at hjertet hans er med ofrene og at sykehus er beskyttet under internasjonal lov.

Guterres sier også at han har bedt Hamas slippe fri gislene umiddelbart, og bedt Israel om å slippe inn nødhjelp til Gaza.