Når USAs president Joe Biden lander i Israel onsdag, er situasjonen betydelig mer anspent enn den var da besøket ble kunngjort.

Sykehusangrepet har eskalert spenningen ytterligere i Midtøsten og også ført til en rekke demonstrasjoner i vestlige land.

Tirsdag kveld samlet flere tusen demonstranter seg utenfor Israels konsulat i Istanbul i Tyrkia, viser et AP-bilde fra stedet. I Jordan prøvde palestinske flyktninger å storme Israels ambassade, ifølge AFP.

Måtte avfyre tåregass

I Libanon måtte opprørspoliti håndtere steinkasting og innbruddsforsøk mot Frankrikes ambassade i Beirut.

Demonstrantene klarte ikke nå fram til det sterkt befestede amerikanske ambassadeanlegget på en høyde nord for Beirut. Det oppsto imidlertid sammenstøt med sikkerhetsstyrker på stedet, som måtte avfyre tåregass, melder Reuters.

Palestinerne har også oppfordret støttespillere verden over til å protestere utenfor Israels ambassader og konsulater. Hizbollah-militsen i Libanon har oppfordret til at onsdagen skal bli en «vredens dag» som en reaksjon på sykehusangrepet.

USA fraråder nå alle reiser til Libanon, begrunnet med økt spenning og pågående beskytning mellom Israel og Hizbollah.

New York, Teheran og Oslo

Det ble tirsdag kveld også avholdt demonstrasjoner mot Israel i byer som Toronto, New York, Washington, Teheran og Oslo. I Oslo er det varslet en ny markering utenfor Utenriksdepartementet onsdag formiddag.

Israel og palestinerne beskylder hverandre for å ha avfyrt raketten som landet ved Al-Ahli-sykehuset på Gazastripen tirsdag kveld. Den israelske hæren hevder det er snakk om en feilavfyrt rakett fra Islamsk hellig krig, noe sistnevnte har avvist.

Flere hundre døde

Helsemyndighetene i Gaza har opplyst at 200–300 personer er døde, mens Hamas hevder rundt 500 personer mistet livet i angrepet.

Tallene er foreløpig ikke uavhengig verifisert. Nyhetsbyrået AP har publisert bilder som viser flere titalls lik som er samlet i en paviljong og et telt i forgården til sykehuset al-Shifa i Gaza by.

President Joe Biden sendte sent tirsdag sine «dypeste kondolanser» for de mange uskyldige livene som gikk tapt i sykehusangrepet. Han lovet å forfølge saken for å komme til bunns i hvem som kan holdes ansvarlig.