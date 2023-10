USA og Storbritannia vil til bunns i sykehusangrepet – Biden «kondolerer dypt»

Presidenten er opprørt og fortvilet over angrepet på Al-Ahli-sykehuset og håper også på en snarlig bedring for de sårede i angrepet, heter det i en uttalelse fra Det hvite hus.

Før han satte seg på flyet mot Israel, hadde Biden samtaler med Jordans kong Abdullah og Israels statsminister Benjamin Netanyahu om saken.

– Jeg har instruert mine nasjonale sikkerhetsrådgivere om å fortsette å innhente informasjon om nøyaktig hva som skjedde. UDA står utvetydig for beskyttelse av sivile liv under konflikter, og vi sørger over pasienter, medisinsk personell og andre uskyldige drepte eller sårede i denne tragedien, heter det fra Biden.

Palestinerne og Israel beskylder hverandre for sykehusangrepet, hvor det ifølge Hamas er minst 500 drepte.

Fordømmelser i fleng

Storbritannia ønsker å jobbe sammen med sine allierte for å finne ut hva som har skjedd, samt beskytte sivile liv på Gazastripen, skriver den britiske utenriksministeren James Cleverly i et innlegg på X natt til onsdag. Frankrikes president Emmanuel Macron sa sent tirsdag at han fordømmer angrepet og ber om at alle sider ved saken blir belyst.

Samtidig har mange arabiske land allerede konkludert og fordømmer Israel for angrepet. Så langt har blant andre myndighetene i Iran, Syria, Egypt og Tyrkia sluttet seg til palestinernes syn.

– Jeg fordømmer på det sterkeste Israels bombing av sykehuset, sa Egypts president Abdel Fattah al-Sisi i en uttalelse ifølge Reuters.

FNs generalsekretær António Guterres fordømte tirsdag sykehusangrepet, uten å ta noe stilling i uttalelsen til hvem som sto bak. Han fordømte også angrepet på en FN-drevet skole flyktningleiren Al-Maghazi, der minst seks ble drept.

Israel hevder å ha bevis

Palestinernes president Mahmoud Abbas betegner angrepet som en «grusom krigsmassakre» som ikke kan tolereres.

– Israel har krysset alle røde linjer. Vi kommer aldri til å la noen kaste oss ut, heter det i en uttalelse fra Abbas natt til onsdag.

Israels statsminister har lagt skylda på «barbariske terrorister» på Gaza. Den israelske hæren (IDF) hevder de sitter på droneopptak og avlyttede samtaler som beviser at det var en rakett fra Islamsk hellig krig som, muligens ved en feil, traff sykehuset.

Dette har Palestinsk Islamsk jihad (PIJ) benektet. IDF varsler at de kommer til å legge ut dokumentasjonen offentlig.

Biden underveis til Israel

President Biden besøker onsdag Israel. Han tok av med Air Force One rundt midnatt norsk tid fra flybasen Andrews i USA, melder ABC News. Det hvite hus bekrefter også at det ikke blir noe av et møte med arabiske ledere i Jordan. Palestinernes president Mahmoud Abbas trakk seg fra møtet tirsdag kveld, og jordansk UD meldte senere at møtet blir avlyst.

Biden sier han uansett kommer til å være i nær kontakt de nærmeste dagene med både Abbas, Egypts president og Jordans kong Abdullah.

Det hvite hus-talsmann John Kirby understreker til reportere om bord på Air Force One at Biden også kommer til å konfrontere Israel med «vanskelige spørsmål» under besøket.