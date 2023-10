Minst 500 personer er drept i et israelsk luftangrep mot et sykehus i Gaza by, hevder Hamas.

– Jeg fordømmer på det sterkeste Israels bombing av sykehuset, sier al-Sisi i en uttalelse ifølge Reuters.

Det israelske forsvaret mener en palestinsk rakett traff sykehuset. Opplysningene var tirsdag kveld ikke bekreftet fra annet hold.