Et skadet palestinsk barn etter et israelsk luftangrep blir båret inne på Nasser-sykehuset i Khan Yunis sør på Gazastripen, 17. oktober 2023. Tusenvis av mennesker, både israelere og palestinere har dødd siden 7. oktober 2023, etter at palestinske Hamas-militanter med base på Gazastripen gikk inn i det sørlige Israel i et overraskelsesangrep som førte til at Israel erklærte krig mot Hamas i Gaza 8. oktober. Foto: Mahmud Hams / AFP