Orban møtte Putin i Beijing: – Ønsket aldri å trappe ned kontakten med Russland

Orban har opprettholdt kontakten med Russland til tross for det russiske angrepet på Ukraina i fjor vår.

– Trass det faktum at muligheten for å holde kontakt og utvikle forbindelsene er begrenset i den nåværende geopolitiske situasjonen, gleder det oss at båndene til flere land i Europa er intakte og utvikles. Ett av dem er Ungarn, sa Putin.

Orban sa til Putin at Ungarn aldri har ønsket å trappe ned kontakten med Russland, men tvert imot har villet utvide forbindelsene trass i den høye internasjonale spenningen.

Orban sa på Facebook etter møtet at det store spørsmålet er om det blir en våpenhvile i Ukraina. Han sa det viktigste er å få slutt på flommen av flyktninger, på sanksjonene mot Russland og på krigen i Ukraina.

Høyrenasjonalisten Orban er kommet på kant med de øvrige EU-landene blant annet fordi han nekter å ta inn migranter og motsetter seg sanksjonene mot Russland.

Han fortsetter å samarbeide med Russland om handel med olje og gass og om en utvidelse av et russiskbygd atomkraftverk i landet.