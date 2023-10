Situasjonen på Gazastripen blir stadig mer katastrofal

Samtidig fortsetter dødstallene å stige. Rundt 3000 palestinere, de fleste sivile, er drept i løpet av halvannen uke med israelske angrep, ifølge helsemyndighetene på Gazastripen. Hele boligområder ligger i grus, mens overlevende sliter med å skaffe seg både mat og rent vann.

– Situasjonen er mer katastrofal enn hva jeg kunne forestilt meg, sier svensk-palestinske Jamil Abdullah, som snart håper å komme seg ut av området.

– Det er lik i gatene. Bygningene raser ned over de som bor der. Det er blod overalt. Lukten av død er overalt, sier han.

Tirsdag var fortsatt alle grenseoverganger ut og inn av den palestinske enklaven stengt, og nødhjelp hadde ennå ikke sluppet inn fra Egypt til Rafah sør på Gazastripen.

Lagrer lik i isbiler

AFP-reportere sier at likhusene er overfylt, og at drepte mennesker innpakket i hvite likposer nå også blir lagret i iskrembiler.

– Det er nok nå, roper Mohamed Abu Zaid, som mistet 20 familiemedlemmer i ett av angrepene. – Hvor lenge skal dette fortsette?

Gazastripen har 2,3 millioner innbyggere, og over 1 million har nå flyktet fra hjemmene sine, ifølge FNs nødhjelpsorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA).

Israel har bedt 1,1 millioner mennesker nord på Gazastripen om å flykte sørover i forkant av en varslet bakkeinvasjon. Men tirsdag meldte øyenvitner om omfattende angrep både mot Khan Younis og Rafah i sør.

Ifølge en Hamas-tjenestemann ble 30 drept i Khan Younis og 27 i Rafah. En journalist fra nyhetsbyrået AP så rundt 50 lik bli brakt til Nasser-sykehuset i Khan Younis.

Hamas'militære fløy, Qassam-brigadene, meldte samme dag at en høyt plassert kommandant, Ayman Nofal, ble drept i et angrep mot Bureij sentralt på Gazastripen. Han er den fremste Hamas-kommandanten som er drept så langt i krigen.

– Vannmangel tar barneliv

Den prekære vannmangelen vil om kort tid føre til at barn begynner å dø av dehydrering, advarte UNRWA tirsdag.

Samme dag åpnet Israel vanntilførselen sør på Gazastripen, men kun i tre timer, og vannet nådde bare fram til halvparten av innbyggerne i tre byer. Ifølge UNRWA fikk kun 14 prosent av befolkningen på Gazastripen tilgang på rent vann i de tre timene.

Matmangelen er også prekær og blir stadig verre.

– Inne i butikkene er varebeholdningene så små at de trolig ikke varer lenger enn i fire eller fem dager, opplyste Verdens matvareprogram på en pressekonferanse i Genève tirsdag.

Redd Barna kommer også med kraftige advarsler om hva som er i ferd med å skje.

– Vannet er i ferd med å ta slutt, og tiden renner ut for barna i Gaza. FNs sikkerhetsråd er ventet å møtes i dag, og det må bli enighet om en våpenhvile for å redde barns liv. Uten et opphør i kampene, henger tusenvis av barns liv i en tynn tråd, sier Redd Barnas landdirektør Jason Lee.

1000 palestinske barn drept

Ifølge Redd Barna er over 1000 barn drept i israelske luftangrep mot Gazastripen i løpet av halvannen uke. Det tilsvarer ett barn hvert kvarter. Barn utgjør en tredel av alle døde, ifølge organisasjonen.

UNRWA advarer også om situasjonen på sykehusene. Gazas sykehus er ventet å slippe opp for drivstoff til strømaggregatene om få timer, noe som kan føre til at tusenvis av sårede dør.

Verdens helseorganisasjon (WHO) kommer med den samme advarselen. Så langt er 11.000 palestinere såret, samtidig som 115 helseinstitusjoner er blitt rammet av angrep siden Israel erklærte krig mot Hamas 8. oktober, ifølge WHO.

Krigserklæringen kom dagen etter at Hamas-krigere brøt seg gjennom det israelske sikkerhetsgjerdet og gikk til angrep på minst åtte israelske militærposter, politistasjoner og boligområder, samt en musikkfestival. 1400 israelere ble drept, mens minst 199 personer ble tatt til fange av militante palestinere og brakt til Gazastripen.

I tillegg har Israel oppgitt at 1500 Hamas-krigerne ble drept i kampene som oppsto.

– Mulig tvangsforflytting

Tirsdag hadde det gått fem dager siden Israel ga 1,1 millioner palestinere ordre om å forlate Nord-Gaza og reise sørover innen 24 timer. Det israelske forsvaret (IDF) har kalt det en evakuering, mens FN mener det kan dreie seg om en tvangsforflytting av sivile, noe som regnes som en forbrytelse mot menneskeheten.

– Vi er bekymret for at evakueringsordren, i kombinasjon med en fullstendig beleiring av Gaza, ikke kan anses som en lovlig midlertidig evakuering. I så fall vil det utgjøre en tvangsoverføring av sivile i strid med folkeretten, sier Ravina Shamdasani, talsperson ved FNs menneskerettskontor (OHCHR).

At Rafah-overgangen mellom Egypt og Gazastripen fortsatt er stengt, betyr også at utlendinger, blant dem norske statsborgere, ikke kan forlate området. Tirsdag sendte norske myndigheter et utrykningsteam til Egypt, som skal kunne hjelpe de over 200 norske borgerne når de eventuelt kommer seg ut av Gaza.

– Vi har fått bekymringsfulle meldinger om luftangrep på grenseovergangen Rafah i går kveld. Derfor er det fortsatt høyst usikkert når grensen fra Gaza til Egypt åpnes, opplyser kommunikasjonsrådgiver Henrik Hoel i Utenriksdepartementet til Dagbladet.

Krever at gisler settes fri

Israel har sagt at det er uaktuelt å oppheve blokaden før gislene som Hamas har tatt til fange, blir sluppet fri. Det har de siste dagene pågått intense forhandlinger for å få frigitt gislene. Tirsdag sa Tyrkias utenriksminister Hakan Fidan at han har vært i kontakt med Hamas for å få til en løsning.

Blant dem som nå anmoder Israel om å la rent vann slippe inn til Gazastripen, er Storbritannia. Men i likhet med en rekke vestlige land har britene ikke villet fordømme Israels angrep. Statsminister Rishi Sunak vil heller ikke svare på om han mener Israels krigføring er i tråd med folkeretten og internasjonal humanitærrett.

Andre har kritisert Israel for å svare på Hamas-angrepet med en kollektiv avstraffelse av Gazastripens 2,3 millioner innbyggere.

Den norske regjeringen har fordømt Israels blokade av Gazastripen og understreket at Israel bryter humanitærretten hvis de ikke gir den palestinske sivilbefolkningen tilgang til mat og medisiner.