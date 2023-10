Redd Barna: Hvert kvarter blir et barn drept på Gazastripen

I løpet av halvannen uke er over 1000 barn drept i luftangrep mot Gaza, ifølge Redd Barna. Det tilsvarer ett barn hvert kvarter.

– Barn utgjør en tredel av alle omkomne, sier organisasjonen, som ber om umiddelbar våpenhvile på i den beleirede enklaven.

I tillegg er minst 1300 personer drept i Israel, der antall drepte barn ikke er bekreftet av offisielle kilder, men der barn er hardt rammet, skriver Redd Barna i en pressemelding.

Organisasjonen sier den «fullstendige beleiringen» av Gaza fortsetter, og at en allerede alvorlig humanitær situasjon blir stadig verre og behovene enda større.

FNs nødhjelpsorganisasjon (UNRWA) har advart mot at Gaza er i ferd med å gå tom for rent vann, samtidig som det ikke er mulig å få inn nødhjelp og nødvendige varer.

Folk – særlig små barn – står i fare for å dø av alvorlig uttørking om kort tid, advarer FN-organet.

– Vannet er i ferd med å ta slutt, og tiden renner ut for barna i Gaza. FNs sikkerhetsråd er ventet å møtes i dag, og det må bli enighet om en våpenhvile for å redde barns liv. Uten et opphør i kampene, henger tusenvis av barns liv i en tynn tråd, sier Redd Barnas landdirektør Jason Lee.

Mens det meldes om at Israels regjering har gjenåpnet vannforsyningen til Gaza 15. oktober, gjør mangelen på strøm at mange pumper ikke fungerer.

I Egypt står Redd Barna parat til å sende forsyninger inn til Gaza i samarbeid med Egypts Røde Halvmåne så fort det opprettes en trygg rute over grensen for nødhjelp.

Så langt er det verken enighet om våpenhvile eller en åpning av grensen.