India vil sende astronaut til månen innen 2040

Kunngjøringen av den nye ambisjonen om å sende et menneske til månen ble kunngjort tirsdag. Samtidig fikk Indias romfartsmyndighet Modis instruks om å planlegge en romstasjon.

– For å oppnå disse målene skal romfartsmyndigheten utvikle et veikart for utforskning av månen, heter det i en uttalelse fra regjeringen.

Indias ambisjoner i rommet fikk et løft da landet i august klarte å lande en sonde nær månens sørpol. Noen dager tidligere hadde et tilsvarende russisk forsøk mislykkes.

Etter å ha blitt det fjerde landet i verden som har gjennomført en myk landing på månen, skjøt inderne opp en rakett som skal studere solen. Og allerede denne uken har de planlagt en test som en del av planene om en bemannet romferd.

Modi har også bedt forskere jobbe med romferder til Venus og Mars.