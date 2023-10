Tyrkia er i samtaler med Hamas om frigjøring av utenlandske gisler

I samtaler med Libanons utenriksminister i Beirut, sa Fidan at «mange land» hadde bedt Tyrkia om å sikre frigjøringen av sine borgere som er holdt fanget av Hamas.

Ifølge en kilde i det tyrkiske utenriksdepartementet ble dette diskutert på mandag da Fidan snakket med Hamas-leder Ismail Haniyeh.

Også Frankrikes president Emmanuel Macron sier det pågår intense samtaler for å frigjøre gislene, som for tiden sitter fanget på Gazastripen. Han ønsker derimot ikke å si så mye om framgangen i samtalene i frykt for å sette prosessen i fare.

– Men det går framover og vi følger samtalene time for time, sier Macron.

Den israelske hæren (IDF) sa mandag at 199 personer holdes som gisler av Hamas på Gazastripen etter angrepet mot Israel 7. oktober. De fleste av dem er sivile, og flere av dem har utenlandsk statsborgerskap.