Meldinger om luftangrep sør på Gazastripen – Hamas sier 49 er drept

Palestinske øyevitner på stedet forteller om voldsomme luftangrep og kraftige eksplosjoner gjennom natten.

Flere tusen mennesker befinner seg i området ettersom israelske myndigheter beordret dem til å forlate den nordlige Gazastripen. Flere har flyktet og håper å forlate Gazastripen gjennom den hittil stengte grenseovergangen til Egypt i Rafah.

Internasjonale meklere har lagt stort press på Israel om å tillate at grenseovergangen til Egypt åpnes for å tillate at nødhjelp slipper inn til den palestinske enklaven og at utenlandske statsborgere får slippe ut.