Nødhjelpskolonner på vei til Rafah-grenseovergangen

– Vi har ankommet terminalen og venter nå på neste steg, sier Heba Rashed, som driver hjelpeorganisasjonen Mersal.

Andre hjelpearbeidere forteller at flere hundre lastebiler med nødhjelp er på vei mot grensen til Gaza. Lastebilene kommer kjørende fra den egyptiske byen el-Arish, der de har stått på vent de siste dagene.

Grenseovergangen Rafah, som er Gazas eneste som ikke kontrolleres av Israel, har hittil vært stengt for både nødhjelp og evakueringer. USAs utenriksminister Antony Blinken sa imidlertid natt til tirsdag at USA og Israel hadde blitt enige om å utarbeide en plan for innførsel av nødhjelp til sivile på Gazastripen.