Mange frustrerte argentinere setter sin lit til hardtslående Trump-beundrer

Søndag skal argentinerne velge både ny president og nasjonalforsamling. Mannen som ligger best an på meningsmålingene, Javier Milei, blir gjerne sammenlignet med Brasils sterkt høyreorienterte ekspresident Jair Bolsonaro, ikke minst fordi han er en uttalt beundrer av Donald Trump. Han har selv tatt i bruk Trumps metode og sikret seg en stor tilhengerskare ved å skjelle ut Argentinas «politiske kaste».

Hvis Milei vinner valget, kommer det i stor grad til å skyldes velgere som Paola Aguirre, en tobarnsmor som bor i en skrøpelig hytte ved en fyllplass i provinsen Salta nord i landet.

Som mange andre argentinere er livet hennes sterkt preget av økonomiske bekymringer. Hun sliter med å brødfø døtrene sine og har ingen mulighet til å leie rommet der den lille familien bodde tidligere.

Økende fattigdom

Over 40 prosent av Argentinas 46 millioner innbyggere lever nå i fattigdom, en stor økning fra de rundt 30 prosentene som ifølge landets statistiske byrå ble regnet som fattige for sju år siden.

Aguirre har fattet et visst håp etter at Milei dukket opp på den politiske scenen. Han er utdannet økonom og beskriver seg selv som «anarkokapitalist» – det vil si at han ønsker seg et mest mulig statsløst samfunn med individuell selveierrett i et fritt marked.

Argentina topper listen over land med gjeld til Det internasjonale pengefondet (IMF). Landet skylder over 480 milliarder kroner, og inflasjonen er nå oppe i rundt 140 prosent i året.

Milei mener at svaret er å bli kvitt sentralbanken og innføre amerikanske dollar som valuta. Han vil også privatisere statseide selskaper, legge ned offentlige infrastrukturprosjekter, endre arbeidsmiljøloven slik at det skal bli lettere å gi ansatte sparken og gjennomføre store kutt i offentlig sektor for å minke de offentlige utgiftene.

Håper på nye og bedre tider

– Vi ønsker en radikal endring, sier Aguirre, som bor uten rennende vann og strøm sammen med sine to døtre på seks og åtte år.

– Vi håper at det han lover, kommer til å bli gjennomført, sier hun.

For andre kom det som et sjokk da Milei sikret seg flest stemmer i primærvalget i august. Han har kun sittet i nasjonalforsamlingen siden 2021. Nå er han favoritt til å vinne søndagens presidentvalg, selv om meningsmålingene i landet tidligere har vist seg å være notorisk feil.

Mest sannsynlig vil det imidlertid bli nødvendig med ny valgrunde i november for å kåre en vinner ettersom ingen av kandidatene ligger an til å få en oppslutning på over 50 prosent.

Hans sterkeste motkandidater er økonomiminister Sergio Massa fra den sosialdemokratiske og sentrumsorienterte regjeringskoalisjonen Unión por la Patria (UP) og Patricia Bullrich fra den mer moderate høyrefløyen Juntos por el Cambio (JxC).

Etterforskes for å skape frykt

Milei har den siste tiden dominert den politiske debatten i Argentina.

Nå blir han beskyldt for å ha snakket ned verdien på den argentinske pesoen, og i forrige uke besluttet en statsadvokat for å etterforske ham for å ha skapt frykt i befolkningen. Anklagen går ut på at han har forårsaket et kraftig valutafall ved å oppfordre folk til ikke å spare i peso, men i dollar.

Milei har stemplet saken som politisk forfølgelse.

– Kommer de til å anklage meg for katastrofen? Hvorfor tar de ikke ansvar for problemene, lød Mileis svar.

Han har også kalt andre mer tradisjonelle politikere for tyver som lever som konger. Uttalelsene har vakt sterke reaksjoner blant motstanderne hans. Ikke minst blir de opprørt av at han forsvarer et totalforbud mot abort og at han vil lempe på våpenlovene. Han avviser også at klimaendringene er menneskeskapte og mener det bør bli tillatt med kjøp og salg av menneskelige organer.

Vil ha en helt nye retning

Men i Salta sier mange støttespillere at de er mest opptatt av hans ønske om å vende opp ned på politikken. De synes også det er fornøyelig at han har med seg en motorsag på valgkampmøtene – et symbol på at han vil fjerne korrupsjon og kutte offentlige utgifter.

– Gud forby, hvis det skjer noe galt, så kommer vi til å lære av våre feil, men vi trenger definitivt en endring, sier Belén Salva, en helsearbeider som jobber med mammografi.

Hun er blant dem som ikke lenger har råd til det hun opplever som helt nødvendige innkjøp.

– Jeg ønsker å kjøpe et kjøleskap, men det er umulig, sier hun.

Risiko for stor skuffelse

Men uansett vil Milei måtte inngå allianser med andre partier for å få programmet sitt gjennom i den splittede forsamlingen. Politiske analytikere har advart om at det råder en nærmest messiansk følelse blant tilhengerne hans – noe som betyr at det også er en fare for store skuffelser.

– Det er en magisk tankegang blant mennesker når det gjelder hans løfte om å snu situasjonen, sier Jorge Arias hos konsulentselskapet Polilat.

Selv om Mileis støtte er sterk i Salta, er det i provinsen Buenos Aires at hans politiske framtid avgjøres. Her bor over en tredel av de argentinske velgerne, og mange av velgerne i hovedstadens forsteder lider under svært høy kriminalitet og fattigdom.

Rubén Dávalos, som tidligere støttet den peronistiske regjeringskoalisjonen, driver nå valgkamp sammen med Milei fordi han kan identifisere seg med en kandidat som står fram som en «sint argentinsk borger».

Korrupsjon gjør sint

Andrés Ferreira, som jobber som budsjåfør, driver også valgkamp for Milei – i kommunen Lomas de Zamora i Buenos Aires. Han er optimistisk når det gjelder Mileis løfte om å slå hardt ned på kriminalitet. Spesielt forarget er han over det han mener er omfattende politisk korrupsjon.

Sinnet er ikke blitt mindre etter at det nylig ble lagt ut bilder av en kjent politiker i sosiale medier som viste hvordan han ferierte på en luksusyacht i Middelhavet med en modell

– Det viser sviket når argentinske politikere ler av folket midt i en av historiens verste kriser, sier Ferreira.

Milei har også sikret seg støtte blant unge velgere. Elías Agustín Rivero, som jobber i foreldrenes restaurant i San Antonio de los Cobres, håper at Mileis økonomiske politikk vil føre til flere jobber. Han lar seg ikke påvirke av de som mener at 52-åringen er for ukonvensjonell.

– Mange vil fortelle deg at han er gal, at han ikke er noe god, at vi ikke bør stemme på ham. Men ingenting kommer til å få meg til å endre mening, sier han.