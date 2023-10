Brussel: Ansatte hos EU-kommisjonen bedt om å holde seg innendørs

Minst to personer er drept i angrepet, og ytterligere en er skadd, etter at en angriper avfyrte skudd i området. Belgiske myndigheter har bekreftet at de to drepte er svenske statsborgere.

Terrortrusselnivået i Brussel er hevet til 4 – det øverste nivået.

Angrepet i Brussel mandag kveld hadde som mål å ramme svenske borgere og var inspirert av IS, ifølge belgisk påtalemyndighet.