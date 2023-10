Hamas-topp krever løslatelse av 6000 palestinere i bytte mot israelske fanger

Meshal ledet Hamas fra 2004 til 2017 og er i dag sjef for gruppas såkalte diaspora-kontor i Qatar.

Meshal hevder mandag kveld at det er høytstående offiserer fra den israelske hærens IDFs Gaza-avdeling blant fangene. Samtidig sier en talsperson for Hamas' væpnede fløy at det er mellom 200 og 250 israelere som holdes fanget på Gazastripen.

De behandles i tråd med folkeretten, hevder talspersonen.

IDF opplyste mandag at 199 personer holdes som gisler av Hamas på Gazastripen.