Gjerningsmannen er foreløpig ikke pågrepet, skriver Het Laatste Nieuws . SudInfo sier skytingen skjedde litt etter klokken 19, og at det var én mann som skjøt.

Gjerningsmannen skal ha ropt «Allahu akbar» da han hoppet av scooteren sin og begynte å skyte rundt seg med et kalasjnikov automatgevær eller lignende våpen, skriver SudInfo.

Den mistenkte stakk fra stedet på scooter.

Flere gater sperret av

Påtalemyndigheten sier de har startet terroretterforskning, og terrortrusselnivået i Brussel er hevet til 4 – det øverste nivået, skriver avisen Niuewsblad.

NTBs reporter på stedet sier flere gater er sperret av og at det er mye blålys og sirener. Åstedet ligger ved kanalen som skiller Brussel sentrum fra bydelen Molenbeek, som har vært et arnested for radikalisering og tidligere terrorangrep, blant annet bomber i Madrid i 2004, angrepene i Paris i 2015 og i ved flyplassen i Brussel året etter.

En video spredd i sosiale medier viser den antatte gjerningsmannen som angivelig sier på arabisk at han har drept tre svensker.

Sveriges fotballforbund i møte med politiet og Uefa

Sveriges herrelandslag spiller EM-kvalifisering mot Belgia i Brussel mandag kveld. Minst ett av ofrene for skytingen skal ha hatt en svensk trøye på seg.

Skytingen skjedde rundt fem kilometer fra stadion der kampen startet klokken 20.45. Det svenske fotballforbundet kalte inn til møte med Det europeiske fotballforbundet (Uefa) og politiet.

Kampen blir ikke stoppet, noe som blant annet begrunnes med at man ikke vil slippe de mange svenskene ut i byen ennå.

Saken oppdateres