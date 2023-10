Sikkerhetssjef tar ansvar for ikke å ha hindret Hamas-angrep

– Til tross for at vi gjorde flere ting, var vi lørdag dessverre ikke i stand til å gi et godt nok varsel til at angrepet kunne bli stanset, sier Shin Bet-sjef Ronen Bar i en uttalelse mandag.

Hamas-angrepet startet da tusenvis av palestinere, mange av dem tungt bevæpnet, brøt seg gjennom sikkerhetsgjerdet og tok seg inn i Israel lørdag for litt over en uke siden. Det ble også skutt tusenvis av raketter mot Israel fra Gazastripen.

– Som leder for tjenesten, ligger ansvaret for dette hos meg. Det vil bli tid til å granske dette. Nå slåss vi, fortsetter Bar.





