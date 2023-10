– Alle som vil leke med ilden i denne situasjonen og helle bensin på bålet bør virkelig tenke seg om to ganger fordi vi står overfor en potensielt stor regional konflikt, sier talsperson for tyske UD, Sebatian Fischer.

Iran har historisk støttet Hamas, men Israel og USA har sagt at det ikke er bevis for at de var direkte involvert i angrepet på Israel 7. oktober.

Irans utenriksminister Hossein Amir-Abdollahian har imidlertid sagt at en israelsk bakkeoffensiv inn i Gaza kan føre til at konflikten sprer seg i Midtøsten. Han gjorde det klart at Iran ikke kan sitte stille og se på at krigen utvides, og at USA vil bli påført store tap om det skjer.