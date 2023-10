Motstridende meldinger om våpenhvile på Gazastripen

De egyptiske kildene sier at avtalen om våpenhvile varer fra klokka 8 norsk tid og skal vare i flere timer, men oppga ikke et nøyaktig timetall. Det er Israel, Egypt og USA som er enige om avtalen, ifølge kildene. De sa også at de tre landene er enige om at Rafah-grenseovergangen skal holdes åpen til klokken 16 mandag.

Israel uttaler imidlertid at det ikke er noen avtale per nå.

– Det er foreløpig ingen våpenhvile eller humanitær bistand på Gazastripen i bytte mot å få utenlandske borgere ut, heter det i en uttalelse fra statsminister Benjamin Netanyahus kontor.

Hamas, som kontrollerer Gazastripen, sier på sin side at de ikke har noen informasjon om at en våpenhvile er inngått.

Utenlandske statsborgere

Det har tidligere vært meldt at grenseovergangen skal åpnes mandag for at utenlandske statsborgere kan slippe ut av Gazastripen til Egypt.

Grensen til Egypt ved Rafah er Gazas eneste grense som Israel ikke kontrollerer, men den har etter avtale med Israel stort sett vært stengt siden 2005.

Det norske Utenriksdepartement sendte i helgen en tekstmelding til nordmenn i Gaza der de ba dem vurdere om det var forsvarlig å dra til Rafah for å forsøke å krysse grensen der. Søndag kveld sa UD at det var 170 norske borgere som ønsker bistand fra norske myndigheter til å reise ut fra Gazastripen.

Ventet angrep

Det er ventet at det israelske militæret vil angripe Gazastripen i en koordinert bakkeoffensiv, men det er ikke klart når det kommer til å skje. Israel har bedt sivile nord på Gaza om å komme seg sørover.

Hamas drepte over 1400 mennesker i Israel og bortførte over 150 andre da de angrep Israel forrige helg.

Siden da er minst 2750 mennesker drept i israelske luftangrep mot Gazastripen, flere hundre av dem barn, ifølge palestinske helsemyndigheter. Minst 9700 er såret. Det er ikke kjent hvor mange som er blitt fordrevet som følge av angrepene på Gazastripen, men FN anslo lørdag at det kan være 1 million.

På den okkuperte Vestbredden er minst 54 drept og 1100 såret i israelske angrep, ifølge det palestinske helsedepartementet.