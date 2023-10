Norges statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) fordømte i helgen blokaden av Gaza og tiltakene som rettes mot sivile.

– Jeg synes det er rart at fordømmelsen fra Norge er rettet mot Israel og ikke Hamas, fordi det er Hamas som styrer Gaza. De er ansvarlige for denne situasjonen, sier Conricus til NTB.

Oberstløytnant Conricus er et av den israelske hærens mest profilerte ansikter utad og har gitt mange intervjuer i medier verden rundt de siste dagene.

Han sier at ingen land kan belære Israel om proporsjonalitet i reaksjonen på Hamas' angrep hvis de ikke selv har vært i Israel og vært vitne til konsekvensene. Over 1000 sivile ble drept i Israel.

Siden er Gaza utsatt for en av de kraftigste bombekampanjene noensinne. Dødstallet på palestinsk side ble lørdag kveld oppjustert til 2670, og det er frykt for at svært mange kommer til å dø i en bakkeoperasjon.

– Vi teller ikke

IDF-talsmannen sier at Israel ikke har satt noen rød linje for hvor store sivile lidelser som kan bli godtatt for å oppnå de målene. Ei heller kan verden kreve det, sier han.

– Ingen i det internasjonale samfunnet kan sette noen røde linjer for Israel. Vi forsvarer oss. Vi utfører en lovlig krig mot en terroristgruppe som angrep våre sivile, sier han.

– Det blir ingen røde linjer, og det blir ingen telling. Vi vil minimere faren for sivile og kjempe etter krigens lover og våre verdier. Men vi skal få jobben gjort, sier Conricus.

Røyk stiger opp fra et israelsk luftangrep på Gazastripen søndag. Foto: Ariel Schalit / AP / NTB

– Levende lik



Flere medierapporter antyder at Israels hær har som plan å ta Gaza by, og så gå etter Hamas. Det er en dødsdom for folk i byen, mener norske eksperter.

– Hvordan kan dere utføre en slik aksjon uten å risikere livene til gislene og store sivile tap i Gaza?

– La oss håpe at de sivile lytter til våre advarsler og evakuerer seg. Da vil det bli færre sivile tap. Vårt mål er å bryte ned Hamas. Det er vårt strategiske mål. Vi vil så klart også bringe gislene tilbake. Men det strategiske målet er å kvitte oss med Hamas, sier Conricus.

Han sier sivile på Gazastripen ikke er Israels fiender, men Hamas.

– Vi angriper hovedkvarterene deres, og jakter ned kommandantene. Fra vårt perspektiv er de vandrende lik, og de vil ikke se dagslys noen av dem, sier Conricus om Hamas-lederne som planla og utførte angrepet på Israel.

Støtten til Gaza er massiv i mange land – og det er frykt for at situasjonen kan eskalere. Her fra en støttemarkering i Karachi, Pakistan søndag. Foto: Fareed Khan / AP / NTB

Kritisk til norsk bistand



Conricus sier at den humanitære situasjonen på Gaza var kritisk allerede før krigen. Han legger skylden på Hamas – og kommer med et stikk til Norge.

– Hamas har fått veldig sjenerøs internasjonal bistand, blant annet hundrevis av millioner – hvis ikke milliarder – dollar som Norge har gitt direkte til Gaza.

Norges bistand er i stor grad gitt via internasjonale organisasjoner. Norge har vært blant Palestinas største bidragsytere.

Conricus hevder mye av nødhjelpen har gått til Hamas' krigsmaskineri i stedet for de sivile. Blant annet sement som skulle gå til sivile prosjekter, som er blitt brukt på Hamas-tunneler. Dette har Israel sagt flere ganger.

– Den humanitære situasjonen i Gaza var vanskelig før krigen. Og ja, den er vanskeligere nå, sier IDF-talsmannen.

Angrepet på Israel har sjokkert israelere og jøder verden rundt. Her fra en demonstrasjon i New York torsdag. Foto: Yuki Iwamura / AP / NTB

Gir Hamas ansvaret



FN og en rekke internasjonale organisasjoner har bedt Israel oppheve blokaden av Gaza – som skaper kritisk mangel på mat, strøm og vann.

Norge er ett av få vestlige land som i klartekst fordømmer Israel.

– Det er Hamas som er ansvarlige for lidelsen ved å drepe våre sivile, og direkte ansvarlige for situasjonen i Gaza og for Gazas sivile. Det hadde vært mye mer ærlig å rette fordømmelsen mot Hamas, sier Conricus.

Conricus har i flere dager sagt på direktesendinger at Hamas utsetter sivile i Gaza for fare. Han har anklaget dem for å hindre sivile å flykte.

– De burde bli fordømt av enhver i verden som bryr seg om humanitære verdier og livets verdi, i stedet for automatisk Israel-kritikk, sier han.

– Vi prøver å gjøre det rette.

En israelsk stilling avfyrer ild mot Gazastripen søndag. Israel forbereder seg på invasjon. Foto: Ohad Zwigenberg / AP / NTB

Vil ikke belæres



I helgen gikk også Kinas utenriksminister ut og sa at Israels reaksjon er hinsides det som kan forklares med selvforsvar. Conricus sier han ikke vil belæres om menneskerettigheter av et udemokratisk land.

– De som kritiserer, bør komme hit og besøke ruinene av samfunnene i Israel som ble brent ned og ødelagt av Hamas-krigere. De slaktet sivile i deres hjem, voldtok kvinner og tok barn, eldre og kvinner som gisler, sier han.

– Så kan de fortelle oss om proporsjonalitet og hvordan vi skal svare på et slikt angrep.

De sivile lidelsene på Gazastripen er store. Her blir et såret barn fraktet til Shifa-sykehuset i Gaza by, et sykehus der tusenvis har søkt ly og der situasjonen kan bli enda verre ved en bakkeoperasjon. Foto: Fatima Shbair / AP / NTB

Tvunget



Conricus sa sent søndag kveld at bakkeoperasjonen er nærmere. Han sier Israel samler styrker og gjør militære forberedelser.

– Vi er i krig, en krig som vi ikke startet, og som vi ikke ønsker, men som ble tvunget på oss av det mest alvorlige angrepet på sivile i vår historie. Det er med rette det verste utgangspunktet for en krig i historien, sier Conricus.

Flere utenlandske borgere – blant dem 170 nordmenn – er innesperret i Gaza. Conricus sier at Israel prøver å jobbe med Egypt, USA og andre land for å få til en evakuering.

– Det har vi ikke lyktes med fordi Hamas nekter å åpne porten. Dette er samme mønster igjen. Hamas nekter sivile, internasjonale borgere å evakuere fra Gazastripen, og de nekter sivile i nord å dra til sør, hevder IDF-talsmannen.

– Så alle humanitære organisasjoner som gir uttalelser om en humanitær katastrofe og alvorlige konsekvenser som de gir Israel skylden for, bør heller fokusere på Hamas.