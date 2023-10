Iransk Ibsen-regissør og hans kone funnet drept

Han og kona Vahideh Mohammadifar ble funnet døde lørdag kveld, bekrefter statsadvokaten i Alborz-provinsen, Hossein Fazeli-Harikandi. Ifølge en rapport på det iranske rettsvesenets nettsider Mizan Online døde de to av stikkskader.

Ingen er så langt pågrepet for drapene, og politiet har ikke sagt mer om hva de tror kan ligge bak.

Mehrjui regisserte flere filmer som tok for seg kvinners rolle i den moderne tidens Iran. I 1992 kom filmen «Sara», basert på Henrik Ibsens «Et dukkehjem». Hovedpersonene Nora og Torvald het Sara og Hessam i iransk tapning. I 2014 kom filmen « Ashbah» , løsere basert på Ibsens «Gengangere».

– Jeg lager ikke direkte politiske filmer for å fremme en spesifikk ideologi eller synspunkt, men alt er politisk, har han tidligere uttalt. Han har også beskrevet filmmediet som «poesi som ikke kan ta parti med noen» og framholdt at «kunst må aldri bli et propagandaverktøy.»

Mehrjui var «en av pionerene i iransk filmbransje», og hans arbeid vil bli husket til evig tid,» heter det i en uttalelse fra Irans kulturminister Mohammad-Mehdi Esmaili.

Filmregissøren bodde noen år i eksil i Frankrike etter den islamske revolusjonen i Iran i 1979, men vendte senere tilbake og fortsatte en vellykket filmkarriere i hjemlandet.