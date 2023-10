Abbas: Hamas representerer ikke det palestinske folket

Uttalelsen kom i en samtale med Venezuelas president Nicolás Maduro, ifølge det palestinske nyhetsbyrået Wafa. Palestinas frigjøringsorganisasjon (PLO) er den eneste legitime representanten for det palestinske folket, la Abbas til.

Blant gruppene i PLO, hvor Abbas er leder, er al-Fatah, as-Sa'iqa og Folkefronten for frigjøring av Palestina.

Væpnede palestinere drepte over 1400 mennesker i Israel og bortførte over 150 andre i angrepet forrige lørdag. Til sammen er over 4000 mennesker drept siden krigen brøt ut, de fleste av dem sivile.