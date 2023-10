Biden: USA kan støtte både Ukraina og Israel samtidig

– Vi er USA, for Guds skyld, det mektigste landet i verden, ikke i verden, men i verdenshistorien, sa Biden på spørsmål om krigene i Israel og Ukraina er mer enn USA kan greie.

– Vi kan ta oss av begge og fortsatt opprettholde vårt totale forsvar. Vi har kapasiteten til det, og det er vår plikt, sier han i intervjuet som ble tatt opp fredag og sendes søndag.

– Hvis ikke vi gjør det, hvem andre skal gjøre det, spurte han.

Siden Russland invaderte Ukraina i fjor, har USA gitt landet nesten 44 milliarder dollar i militær støtte, og Israel mottar jevnlig militær støtte til milliarder av dollar, mye av det i form av raketter.

Biden kunngjorde nylig at han vil søke mer midler til Israel i Kongressen. Et forslag om videre støtte til Ukraina er lagt fram, men Kongressen er for tiden lammet av intern strid blant republikanerne.