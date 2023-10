USA frykter at Iran blir involvert i krigen

– Vi kan ikke utelukke at Iran velger å bli direkte engasjert på en eller annen måte, og vi må være forberedt på alle muligheter, sa USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan til CBS søndag.

Han viste til at USA er bekymret for at blant annet Hizbollah og andre Iran-allierte styrker skal åpne en ny front i nord.

– Det er en risiko som vi har vært klar over helt fra begynnelsen, og det er derfor president Biden så raskt sendte et hangarskip til regionen for å sende et klart budskap til enhver stat eller aktør som ville utnytte situasjonen, sa han.

– Kan spre seg

Irans utenriksminister Hossein Amir-Abdollahian sier samme dag at en israelsk bakkeoffensiv inn i Gaza kan føre til at konflikten sprer seg i Midtøsten.

– Ingen kan garantere at de kan ha kontroll på situasjonen og at konflikten ikke sprer seg, sa han i en samtale med Qatars emir.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

– De som er interessert i å hindre at krigen trappes opp og krisen sprer seg, må hindre de pågående barbariske angrepene mot borgere og sivile i Gaza, sa han

Amir-Abdollahian kom også med kritikk av USA som har gitt sin fulle støtte til Israel siden Hamas-angrepet som kostet over 1400 mennesker livet i Israel.

Høye dødstall

Siden Hamas-angrepet er over 2400 mennesker drept i israelske luftangrep på Gaza. Både i Israel og i Gaza er det store flertall av de drepte hittil sivile.

Amir-Abdollahian var på en rundreise til Qatar, Irak, Libanon og Syria samtidig som USAs utenriksminister Antony Blinken har vært på sin egen rundreise i Midtøsten, blant annet til Qatar, Saudi-Arabia og Egypt.

Israel har utplassert militære styrker og stridsvogner langs grensa i nord mot Libanon og stengt av en 4 kilometer bred sone langs grensa for sivile etter flere tilfeller av skuddveksling over grensa.