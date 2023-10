USA: Israel har skrudd på vannet igjen sør på Gazastripen

Israelske myndighetspersoner meldte om utviklingen til lederen for USAs nasjonale sikkerhetsråd, Jake Sullivan, i løpet av den siste timen.

Det opplyser han i et intervju med CNN-programmet «State of the Union».

Men ifølge den qatarske TV-kanalen Al Jazeera er det fremdeles ikke vann i rørene i Fukhari og Deir el-Balah sør på Gazastripen.

Vannforsyningen på Gazastripen ble skrudd av i forbindelse med Israels blokade av området etter Hamas' angrep mot Israel forrige helg.

I et annet intervju med CBS søndag uttrykte Sullivan frykt for at krigen mellom Israel og Hamas trappes opp, og for muligheten for at Iran kan bli direkte involvert.

– Vi kan ikke utelukke at Iran velger å involvere seg direkte på en eller annen måte. Vi må forberede oss på ethvert mulig utfall, sier Sullivan.