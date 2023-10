Nytt kraftig jordskjelv i Vest-Afghanistan

Skjelvet hadde en dybde på 10 kilometer. Det hadde et episenter 36 kilometer nordvest for Herat. Europeiske EMSC skriver at det hadde en styrke på 6,4, mens amerikanske USGS oppgir en styrke på 6,3.

Ifølge lederen for nødhjelpsinnsatsen i Herat er én person død og 150 skadd etter skjelvet. Organisasjonen Leger Uten Grenser uttaler at to personer er døde og over hundre skadd.

Et jordskjelv som ble målt til en styrke på 6,3, tok livet av over 1000 mennesker i samme område forrige helg. Det har vært flere kraftige skjelv der siden da.