Gaza venter på invasjonen – mens krisen fortsetter

Hjelpeorganisasjoner, FN og flere land bønnfaller Israel om å slippe forsyninger av nødhjelp, brensel og vann inn på Gazastripen. Men Israel nekter og sier de ikke kan støtte fienden før en militæroperasjon.

– Hamas tar maten selv, og lager bomber av vannrør, sier hærens talsperson Jonathan Conricus på CNN.

For sivilbefolkningen på Gaza har det vært en helg i kaos og panikk. Fredag kom beskjeden om at Israel beordrer en evakuering av alle på Nord-Gaza. 1,1 millioner mennesker fikk beskjed om å flykte til sør.

FN har advart på det sterkeste og sent lørdag gikk Verdens helseorganisasjon igjen ut med en advarsel: En slik evakuering er en dødsdom for pasientene på Gazas sykehus, sa WHO.

Det er ikke kjent hvor mange som har lagt på flukt. Ifølge FN kan så mange som 1 million være internt fordrevet. Israel vil ikke starte operasjonen før de har sett at de sivile i Nord-Gaza har dratt, sa hærens talsperson i natt.

Anklaget for angrep på sivile

Israel er også anklaget for å ha angrepet sivile på flukt. BBC skriver at de har verifisert en video som viser sivile på flukt fra Gaza som er blitt utsatt for et angrep fredag.

BBC skriver at videoen viser et angrep som har skjedd i Salah-al-Din-gata. De har geolokalisert videoen og bekrefter at den er fra veien, som er en av to evakueringsruter fra Nord-Gaza til Sør-Gaza.

Videoen er blitt delt med flere internasjonale medier fra kilder på Gazastripen og er også sendt til NTB. BBC skriver at de har gått gjennom den og sett minst tolv lik, flesteparten av dem er kvinner og barn. Noen av barna ser ut til å være i småbarnsalder.

Israel er fortsatt under rakettangrep. Her er luftforsvarssystemet Iron Dome i ferd med å skyte ned en rakett over Ashkelon. Foto: Tsafrir Abayov / AP / NTB

En lastebil kan også bli sett med det som ser ut til å være flere lik på lasteplanet. BBC skriver at de har sett en video tatt opp før angrepet som viser en lastebil med mer enn 30 personer om bord, men understreker at de ikke vet sikkert at det er den samme som ble rammet av angrepet.

Veien var full av trafikk da angrepet skjedde.

Palestinske helsemyndigheter sier 70 mennesker ble drept i angrepet. Conricus i IDF sier søndag morgen at det er sikkert at Israel ikke målrettet angrep konvoien, men at det kan være et uhell. Det er usannsynlig, sier han.

– Forstyrret av været

Samtidig har The New York Times meldt at værforholdene kan ha utsatt bakkeinvasjonen. Ifølge avisa har Israel lagt en detaljert plan.

Gaza by skal tas, før hæren skal gå etter lederne i Hamas. Titusener av israelske soldater skal ifølge planen bidra til å ta Gaza by.

Avisa siterer tre ikke navngitte kilder i Israels hær som sier at invasjonen opprinnelig var planlagt i helga, men ble utsatt i minst et par dager på grunn av skydekke. Skyene ville ha gjort det vanskelig for israelske piloter og droneoperatører å støtte bakkeoperasjonen fra lufta.

New York Times siterer kildene på at Israel har endret reglene for sine soldater for å gjøre det lettere å operere i Gaza, der ruiner og tunneler gir mange skjulesteder. Det skal nå gjøres færre undersøkelser før man skyter mot mistenkte fiender, sier offiserene.

Flere angrep

I påvente av operasjonen fortsetter dødstallene å stige. Gaza har vært utsatt for en av historiens mest intensive bombekampanjer. 300 er drept og 800 såret det siste døgnet, sa helsemyndighetene ved midnatt. Til nå er minst 2228 mennesker drept og 8744 såret i angrepene.

På israelsk side har dødstallet holdt seg stabilt på minst 1300.

Også i natt fortsatte bombene å ramme Gaza.

Det har kommet ikke-verifiserte meldinger om at FN-skoler er angrepet, og at flere boligbygg i flyktningleiren Jabaliya er rammet. Der døde minst 27 mennesker i et bombeangrep lørdag, ifølge nyhetsbyrået AP. Flere ble såret.

Hele Sør-Gaza er i ferd med å bli en de facto flyktningleir. Folk strømmer fortsatt på, mens grensa til Egypt forblir stengt, ifølge FN.

I Gaza by har mange samlet seg ved det store Shifa-sykehuset i håp om å bli beskyttet der. Andre søker ly i FN-bygg, men en ting de har felles er at jakten på vann er en konstant faktor.

Vannkrise

Israels blokade gjør at kranene er tørre. Det lille vannet som kommer ut er ofte fordervet av kloakk og sjøvann.

FN og en rekke organisasjoner bønnfaller Israel om å la nødforsyninger av brensel og andre kritisk viktige varer slippe inn på Gazastripen.

Palestinske barn får behandling på al-Aqsa-sykehuset lørdag. Foto: Adel Hana / AP / NTB

I Rafah sør på Gazastripen, der Israel sier at menneskene på Nord-Gaza må dra, lurer Abu Samhadaneh på hvordan hun skal fordele noen få liter vann på flere titall venner og slektninger hver dag.

– Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre i morgen. Vi blir gærne, sier hun.

FN sier at vannkrisen er et spørsmål om liv og død for Gazaz befolkning, som er på rundt 2,3 millioner mennesker. Nesten halvparten av dem er barn.

Hvis brensel og vann ikke får slippe inn snart, kommer folk til å dø av alvorlig dehydrering, sier FN-topp Philippe Lazzarini.

Vanskelig bakkeoperasjon

Når bakkeoperasjonen en gang starter, kan det bli en økning i bombeangrepene. Det som venter Israel er nemlig verdens verste stridsmiljø, ifølge Tormod Heier, som er professor i militære strategier og operasjoner.

– Det er derfor Hamas har valgt oppgjøret med den israelske militære overmakten nettopp her, sa Heier til NTB lørdag.

Han mener Israels styrke rundt Gaza er formidabel rent tallmessig, men stiller spørsmål ved hvor godt trent den er på bykrig i betongruiner.

I tillegg til tunnelnettverket til Hamas, er nemlig store deler av Gaza i ruiner. Der kan Hamas skjule seg og drive geriljakrig. Hamas operer i betongbygg og underjordiske systemer som kan tåle mye.

– Dette betyr at det må bombes mange ganger på samme sted for å gjøre skade. Dersom det bombes for lite vil det kunne være til Hamas' fordel fordi ruiner gjør det enklere å forsvare seg med snikskyttere, minefeller, bakholdsangrep og mann-mot-mann kamper, sier Heier.