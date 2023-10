Israels hær: Operasjonen starter når de sivile har forlatt Nord-Gaza

Talsperson Jonathan Conricus i Israels hær sier til CNN at operasjonen ikke starter før Israel ser at de sivile har dratt. Israel ga fredag en evakueringsbeskjed til 1,1 millioner palestinere. Det er omtalt som en umulig evakuering og en fordrivelse.

– Det viktige er at vi skal sette i gang en betydelig militæroperasjon først når vi ser at de sivile har dratt. Det er veldig viktig at folk i Gaza vet at vi har vært veldig, veldig sjenerøse med tiden. Vi har gitt advarsel i god tid, sier Conricus.

Han gjentar at han oppfordrer folk på det sterkeste til å dra til Sør-Gaza. Israel har anklaget Hamas for å hindre folk i å dra. Hamas har sagt at evakueringsbeskjeden er propaganda og bedt folk bli.

Samtidig er Israel anklaget for å angripe sivile og helsearbeidere i evakueringen. Israel har sagt de undersøker anklagene, men også lagt skylden på Hamas for å hindre evakueringen.