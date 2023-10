Biden advarer mot humanitær krise på Gazastripen

Biden snakket lørdag med Israels statsminister Benjamin Netanyahu og palestinernes president Mahmoud Abbas. Han oppfordret de to lederne til å jobbe for å få nødhjelp inn til områdene med humanitære kriser.

I en tale til Human Rights Campaign i Washington koblet Biden den humanitære krisen på Gazastripen til andre former for hat verden må stå opp mot.

– For en uke siden så vi hatet manifestere seg i den verste massakren på det jødiske folk siden holocaust, sa Biden og viste til Hamas-angrepet som tok livet av over 1300, mange av dem sivile.

– Den humanitære krisen i Gaza, uskyldige palestinske familier og det store flertallet som ikke har noe å gjøre med Hamas. De blir brukt som menneskelige skjold. Vi må stå opp mot hat i enhver form, sa Biden.